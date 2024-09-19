東北は22日秋分の日にかけて秋雨前線に伴う大雨の恐れがあります。7月に梅雨の大雨の被害があった山形県や秋田県付近で雨量が多くなるでしょう。22日夜までの72時間降水量は、秋田内で過去の記録を上回る恐れがあり、土砂災害や川の増水などに警戒が必要です。22日秋分の日にかけて秋雨前線が停滞東北地方は22日(日・秋分の日)にかけて、停滞する秋雨前線の影響で、約3日間にわたり雨が降り続くでしょう。沖縄を通過した台風14号