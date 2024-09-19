マツダ「新型MAZDA2」に期待の声集まるマツダ最小クラスのコンパクトカーとして、2019年から販売が始まった「マツダ2」。2014年の登場当初は4代目「デミオ」として販売されていました。その時代を含めると現行型はデビューして10年目。そろそろフルモデルチェンジがあってもおかしくない時期です。【画像】超カッコイイ！ ”2Lエンジン”初搭載の「最新型マツダ2」を画像で見る（50枚以上）では、仮にモデルチェンジが行われ