【全国天気】ポイント・関東から九州で猛烈残暑・都心36℃で、再び最も遅い猛暑日か・38℃以上の記録的猛暑も・22都県に季節外れの熱中症警戒アラート・東北や北陸は大雨に警戒20日は秋雨前線が東北地方を横切り、再び活動が活発となるでしょう。この影響で、東北の日本海側から北陸にかけて激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。20日夕方までに、多い所で、北陸で120ミリ、東北で80ミリの予想で、その後も雨量は増える見