デンツァ、欧州参入への地ならしか中国のBYDは、2010年にメルセデス・ベンツと共同で設立したEV合弁会社、デンツァ（騰勢、Denza）への出資比率を100％に引き上げた。【画像】流麗フォルムの高級EV、まもなく欧州上陸【デンツァZ9 GTを写真で見る】全7枚デンツァはもともとBYDとメルセデス・ベンツが50：50で出資していたが、2022年にBYDが出資比率を90％に引き上げた。今回は残り10％を買収し、デンツァを完全に掌握する形とな