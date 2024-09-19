「ヤクルト−広島」（１９日、神宮球場）元ヤクルトの由規が始球式に登場。１３１キロの直球を投げ込み、場内から歓声と拍手がわき起こった。ヤクルト時代の背番号１１のユニホームを着てマウンドへ。女房役はヤクルトＯＢの川本良平氏が務めた。渾身（こんしん）の一球は右打者の外角へ。アップシューズということもあり、球速は１３１キロだった。由規は０７年高校生ドラフト１巡目でヤクルト入り。３年目の１０年には１