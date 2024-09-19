MAJOLICA MAJORCA（マジョリカ マジョルカ）の2024年秋新作コスメ『ラッシュシルエットキーパー』が9月21日（土）より発売！さらに『ラッシュエキスパンダー ロングロングロング EX』のラメ入り新色が数量限定で登場します♡編集部が実際に使用したリアルな口コミ・スウォッチをご紹介します。MAJOLICA MAJORCA（マジョリカ マジョルカ）2024年秋新作コスメMAJOLICA MAJORCA（マジョリカ マジョルカ）2024年秋新作コスメこん