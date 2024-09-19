中国、「北斗」衛星２基の打ち上げに成功19日、西昌衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征3号B」。（西昌＝新華社配信/楊志遠）【新華社西昌9月19日】中国は19日午前9時14分（日本時間同10時14分）、北斗ナビゲーションシステム（BDS）59、60基目の衛星を四川省の西昌衛星発射センターから運搬ロケット「長征3号B」（上段は遠征1号）で打ち上げた。2基の衛星は北斗3号システムの稼働後に打ち上げられた2組目の