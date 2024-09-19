１０月１１日に開催される爆笑問題ら所属の芸能事務所・タイタンによるお笑いライブ「タイタンライブ」（東京・時事通信ホール）にラランド、シューマッハが初出演することが１９日、分かった。タイタンライブは１９９６年から２カ月に１度、銀座で開催されている恒例行事。０９年からはリピート無しの「爆笑問題ｗｉｔｈタイタンシネマライブ」として、全国のＴＯＨＯシネマズ系映画館で同時生中継も実施しており、今回も