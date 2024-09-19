9人組グループ・Snow Manが、10月30日に発売する4枚目のアルバム『RAYS』の商品内容が19日、解禁された。【動画】かっこいい！スペイン・バルセロナで撮影されたMV！すでに話題となっている、YouTubeでMusic Videoが公開されてからSnow Man史上最速で3000万回再生を突破した「EMPIRE」、TVアニメ『ブルーロック VS. U-20 JAPAN』エンディング主題歌「One」など新曲13曲を含む全18曲のタイトルを公開。アルバムの人気コンテンツ