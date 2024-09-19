事実上の次の総理大臣を決める自民党の総裁選挙。「news23」では解散の時期、旧統一教会の問題、中国への向き合い方などについて、候補者に聞きました。【写真を見る】解散前に「国会での議論」不要？ 自民党総裁選 候補者9人討論会（3）【news23】解散前に「国会での議論」不要？藤森祥平キャスター：総裁になった場合の解散の時期についてお聞きします。TBSスペシャルコメンテーター 星浩：小泉さんにお伺いします。早期解散を訴