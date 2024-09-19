北星学園大付（北海道）のプロ注目の最速149キロ右腕、石田充冴（じゅうざ）投手（3年）が19日、プロ志望届を提出した。考えた末に結論を出した。大会直前の左足捻挫もあり、今夏は札幌支部予選で敗退した。自信を失いかけていたが、沼山健吾監督との話し合いを経て決断。この日を迎え、「自分の目標とする舞台に踏み出す第一歩」と晴れ晴れとした表情を浮かべた。1メートル91、87キロの恵まれた体格。将来性十分の右腕の名