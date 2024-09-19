中部電力の送配電子会社、中部電力パワーグリッド（PG）は19日、管轄地域が隣接する東京電力ホールディングスの送配電子会社から30万キロワットの電力融通を受けたと発表した。融通を受けるのは2020年12月以来約4年ぶり。雲が多く出たことで太陽光発電の出力が想定を下回ったため。電力の安定供給には、需要に対する供給余力を示す予備率が最低3％必要とされるが、19日午後は管内の予備率が3％を下回る見通しになったという。