任天堂は19日、「ポケットモンスター」のライセンス事業を手がけるポケモン（東京）と共同で、ゲーム開発のポケットペア（東京）に対し、特許権侵害訴訟を東京地裁に起こしたと発表した。ポケットペアが発売したゲーム「Palworld（パルワールド）」が複数の特許権を侵害しているとして、侵害行為の差し止めと損害賠償を求める。提訴は18日付。任天堂は、ゲーム内容の調査を進めて提訴に至ったと説明。具体的な侵害行為や賠償額