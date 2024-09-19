「大相撲秋場所・１２日目」（１９日、両国国技館）大関とりのかかる関脇大の里は前頭七枚目若隆景に寄り切りで敗れ、今場所初黒星。初日からの連勝が１１で止まった。２敗の関脇霧島は大関琴桜を上手投げで破り、１０勝目。前頭十五枚目高安も小結平戸海を突き出しで破り、２敗を守った。前日まで２敗だった前頭十三枚目錦木は小結大栄翔に突き出しで敗れ、３敗目。優勝争いから一歩後退した。