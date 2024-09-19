事実上の次の総理大臣を決める自民党の総裁選挙。「news23」では若い世代に向けた政策について、候補者9人に聞きました。【写真を見る】若者の6割「将来暗い」 政治でどう変える？ 自民党総裁選 候補者9人討論会（2）【news23】若者の6割「将来暗い」 政治でどう変える？小川彩佳キャスター：若い世代に向けた政策について伺います。藤森祥平キャスター：こども家庭庁が2023年に行った調査です。日本の将来は明るい？（13〜29歳に