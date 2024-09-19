9月19日、徳島県議会9月定例会の代表質問が行われ、後藤田正純徳島県知事は、新ホール整備を藍場浜公園西エリアで進めるための関連予算案を、この9月定例会の最終日に提案する考えを示しました。（後藤田正純徳島県知事）「藍場浜公園西エリアにおける早期整備プランの策定や、現地測量に要する経費、早期の設計着手に必要となる設計費の債務負担行為に関わる予算案について、県議会9月定例会の最終日に追加提案する」これは