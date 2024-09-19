来月7日からノーベル賞の発表が始まるのを前に、イギリスの情報調査会社が受賞が有力視される研究者を発表しました。日本人の研究者も2人含まれています。イギリスの情報調査会社「クラリベイト」は、世界で発表された約6100万本の研究論文から引用された回数などを分析し、ノーベル賞受賞の有力候補として「引用栄誉賞」を毎年、発表しています。今年は各国から22人の研究者が新たに選ばれました。日本人は「化学賞」の分