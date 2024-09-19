国際エネルギー機関（IEA）は19日、ウクライナに関する報告書を発表し、ロシア軍によるエネルギー関連施設への相次ぐ攻撃により、2022年2月の全面侵攻後で最も深刻な電力不足に陥るおそれがあると指摘した。IEAは今冬のピーク時の電力需要の18.5ギガワット（GW）のうち、約3割にあたる5.8GWが足りない事態に陥る可能性があるとの推計を示し、侵攻後3度目となる今冬が「最も厳しい試練」になると指摘。地域の熱供給のインフラも