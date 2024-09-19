19日未明、秋田市新屋日吉町で、解体工事中の建物の一部を焼く火事がありました。警察は、不審火の可能性も視野に捜査を進めています。現場周辺では、7月以降、畑に置いてあったたい肥などが夜間に燃える火事が相次いでいて、付近の住民は不安を募らせています。火事があったのは、秋田市新屋日吉町の解体工事中の建物です。秋田中央警察署の調べによりますと、19日午前0時40分ごろ、火が出ているのを近くに住む人が見つけ、家族を