高齢者の買い物などの支援を行うボランティアドライバーの講習会が、岡山県総社市で行われました。 【写真を見る】高齢者の買い物などの支援を行う “総社市版ライドシェア” ボランティアドライバーの講習会「安全運転に努めよう！」【岡山】 総社市では高齢者の日常生活での移動について支援しようと、市独自の支援事業「総社市版ライドシェア」に取り組んでいます。講習会は、取り組みに参加しているボランティア