Suicaのペンギンと『CAFE＠HOME（カフェアットホーム）』がコラボレーションした｢Suicaのペンギン×CAFE@HOME コラボトートバッグ付きコーヒーセット｣の第2弾が、9月24日（火）から、JR東京駅構内のグランスタ東京にある「COFFEE STYLE UCC」で発売される。【写真】かわいい〜！“Suicaのペンギン”トートバッグセットの詳細＆価格一覧■コーヒータイムを楽しもう今回、数量限定で登場する｢Suicaのペンギン×CAFE@HOME コラ