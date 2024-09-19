フリーアナウンサーの望月理恵(52)が、自身のインスタグラムを更新。年齢を感じさせない美しいゴルフウェア姿を公開し、ファンを喜ばせている。望月は、「この夏一番着たであろうセットアップ冷感で涼しいのです」と綴り、ファッションブランド「1PIU1UGUALE3」のウェアを着用し、ゴルフの打ちっぱなしを楽しむ動画と、ハーフパンツからすらっと伸びる美脚あらわな全身ショットをそれぞれアップ。「動画相変わらずアウトサ