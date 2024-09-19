福岡県警城南署は19日、福岡市城南区に住む住民の携帯に同日午後3時ごろ、警視庁の警察官を名乗る人物から「石川県警の捜査であなたの名前が出てきた」「石川まで来てほしいが無理なら電話でも対応可能です」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。