県は７月から継続していた新型コロナ医療ひっ迫警報を解除しました。 新型コロナ医療ひっ迫警報は医療機関のひっ迫状況を明らかにし注意を呼び掛けるものです。６月中旬から報告患者数の増加傾向が見られ７月１１日に注意報、２５日からは警報が発表されていました。 県によりますと報告患者数のピークは７月２９日から８月４日の定点あたり１４．６６人で、福山市保健所管内では２１．９４人まで上昇したということですが