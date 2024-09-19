二宮和也が16年ぶりに訪韓し、TBS「ブラックペアン 2」のファンミーティングを盛況裏に終了した。14日、延世（ヨンセ）大学校大講堂で開催されたドラマ「ブラックペアン2 スペシャルファンミーティング」は、事前予約の開始と同時に1600席が完売し、関心の高さを証明した。今回のファンミーティングには、二宮和也と共に「ブラックペアン2」に出演した竹内涼真、キム・ムジュンが登壇し、ファンと会った。当日、入場前から延世大学