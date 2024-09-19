◇大統領夫人と政権を捜査する特別検察任命２法案野党主導で可決政府から独立した特別検察官に尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）氏を巡る疑惑と、海兵隊員の殉職事故を巡る疑惑を捜査させる二つの特別法案が１９日の国会本会議で可決した。過半数の議席を持つ最大野党「共に民主党」をはじめとする野党のみで採決が行われた。両法案に反対してきた与党「国民の力」は、与野党による合意なしに野党が