エースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA(プロテカ)」から、機内持込み可能なサイズとしては最大級の容量を実現したソフトラゲージ「マックスパス ソフト 4」を発表。9月19日より順次販売を開始する。国際線と国内線の100席以上の航空機に対応する機内持込み基準内において、容量を最大級に確保できるサイズに設定している。一般的に容量30L台半ばが多い機内持込みサイズのラゲッジ製品だが、マックスパス ソフト 4はハン