イカロス出版は、これまで天夢人から発行されていた鉄道愛好家向けの書籍シリーズ「旅鉄BOOKS」を引き継ぎ、新シリーズ「旅鉄BOOKS PLUS」として、第1弾『寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の旅』と第2弾『踏切の世界』を9月19日に同時発売した。「旅鉄BOOKS PLUS」から『寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の旅』と『踏切の世界』を同時発売インプレスグループのイカロス出版と天夢人は、鉄道分野のメディア事業強化等を目的として