フジテレビの宮司愛海アナウンサーが14日、音楽ストリーミングサービス・Spotifyで、ポッドキャスト番組『宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…』に出演。深夜の通販番組にハマっている理由を明かした。○自分の知らない世界がそこにある宮司愛海アナウンサー「最近、深夜の通販番組をすごく観てまして」と話し始めた宮司アナ。「一日中ずっと通販の番組だけを流してるチャンネルがあるじゃないですか。深夜0時すぎ、