兵庫県の斎藤元彦知事の「パワハラ疑惑」を受け、きょう開会された兵庫県議会で、斎藤知事の不信任決議案が全議員により共同提案され、全会一致で可決される見通しとなっている。斎藤知事は、辞職するか10日以内に議会を解散しない限り失職となる。議会を解散した場合も、選挙後に反対派が多数を占めて不信任案が再議決されれば、結局は失職することになる。 もしも斎藤知事が退職または失職した場合、気になるのは「退職金」のゆ