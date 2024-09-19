9月14日・15日の2日間、大阪・東京のハードロックカフェでTMG（Tak Matsumoto Group）の先行リスニングパーティーが開催され、15日の東京にはメンバーがサプライズで登場し、緊急記者会見が実施された。今年3月に松本孝弘、エリック・マーティン、ジャック・ブレイズというオリジナル・メンバーでの20年ぶりの再始動が発表され、ニューアルバム『TMG ?』を9月18日にリリースしたTMG。アルバムのレコーディングにはドラムにガンズ・