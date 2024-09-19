ポーランドの天才ギタリスト、マーシン（Marcin）がデビュー・アルバム『Dragon in Harmony』を完成させた。オリジナル曲のほか、様々なジャンルのカバー全14曲を収録。今年5月の初来日公演で共演した盟友・Ichika Nitoに加えて、ポルトガル・ザ・マン、シンガーソングライターのデラニー・ベイリー、ティム・ヘンソン（ポリフィア）を迎えた全14曲を収録している。本作のリリースを記念して、昨年6月に掲載して大好評だったマーシ