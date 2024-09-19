ボブ・ディラン（Bob Dylan）がツアー活動に復帰した1974年から50年。ザ・バンドをバックに迎えた1974年の公演から現存する録音をすべて収録し、未発表ライブ音源417曲を含む431曲をCD27枚組にまとめたBOXセット『偉大なる復活：1974年の記録 (The 1974 Live Recordings) 』が9月20日にリリースされる。42日間で30公演を行い、平均18,500人のオーディエンスを前に演奏。ローリングストーン誌のベン・フォン・トーレスが「情熱的で