マイナ保険証のトラブルを調査6割以上が「あった」と回答 国は健康保険証の発行を2024年12月に終了し、マイナンバーカードと一本化した「マイナ保険証」への移行を進めています。香川県の開業医などの団体が「マイナ保険証」のトラブルについて調べたところ、6割以上が「あった」と答えたことが分かりました。 （香川県保険医協会／藤原高明 副理事長）「引き続き（健康）保険証の発行を継続せよという声を