今日19日、気象庁は最新の1か月予報を発表。この先も全国的に気温の高い傾向が続く見込みで、秋はゆっくりと深まっていくでしょう。西〜東日本では降水量が平年より多く、秋雨前線や台風の影響を受けやすくなりそうです。9月中は真夏日続出10月は紅葉の見ごろ遅れる今日19日、気象庁は最新の1か月予報(9月21日〜10月20日)を発表しました。気温は、沖縄・奄美や西日本、東日本で期間を通して平年より高い予想となっています。猛暑