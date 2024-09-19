「秋の交通安全県民運動」が21日から始まるのを前に19日、庄内町で出発式が行われ、歩行者の夜光反射材や自転車のヘルメット着用などを呼びかけました。庄内町で行われた出発式には、富樫透町長らおよそ70人が参加しました。これからの時期は日没の時刻が早まり、夕暮れ時から夜間の事故が多発する傾向にあることから、「秋の交通安全県民運動」では歩行者の夜光反射材着用や早めのライト点灯などが重点項目になっています。式では