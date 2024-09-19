NEWSの小山慶一郎さんが連続ドラマ初主演を務める、10月2日(水)スタートの中京テレビ・日本テレビ系全国ネット 水曜プラチナイト『高杉さん家のおべんとう』(毎週水曜24時29分〜)の主題歌情報が解禁！小山さんにとって、本作が連続ドラマ初主演となる本作は、2014年度日本地理学賞(社会貢献部門)も受賞した累計発行部数156万部を超える漫画『高杉さん家のおべんとう』(著者・柳原望)の連続テレビドラマ化。その主題歌にNEWSの新曲