ユーロドル一時１．１１６９レベルに上昇、素直にドル安＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル安の流れとなっている。前日の米ＦＯＭＣでの５０ｂｐの大幅利下げに素直な動き。株高、原油高などリスク選好の動きも後押ししている。米１０年債利回りは東京午前に３．７３％台まで上昇したあとは、３．６９％台へと低下している。 ユーロドルは1.1169近辺、ポンドドルは1.3263近辺、豪ドル/ドルは0.6832近辺な