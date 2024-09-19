◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第１日（１９日、兵庫・有馬ロイヤルＧＣロイヤルＣ＝７１００ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、全４０組がホールアウトした。首位に立ったのは、韓国の宋永漢（ソン・ヨンハン）。大会最少ストロークに並ぶ１１アンダーの６１をマークし「いいスタートでうれしいけど、４日間なので。今日みたいにできればいいけど、できないこともある。最後まで頑張りたい」と話した。