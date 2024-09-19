斎藤元彦兵庫県知事のパワーハラスメントなどの疑惑告発文書問題で、県議会の全会派（議員８６人）は１９日午後５時半ごろ、知事不信任決議案を共同提出し、賛成８６票の全会一致で可決された。斎藤知事は結果を受けて、「今の状況になったのは私に責任がある。大変重い議会の選択。しっかり考えるのが大事」と今後については明確にしなかった。このため斎藤知事は地方自治法に基づき、１０日以内に辞職・失職か、議会解散の選