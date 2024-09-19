日本アニメーション界の鬼才・梅津泰臣監督10年ぶりとなるオリジナルアニメシリーズがシャフト制作で発表となりました。オリジナルアニメ『ヴァージン・パンク』シリーズ第1弾「Clockwork Girl」は、2025年初夏、シネ・リーブル池袋とテアトル梅田にて公開予定です。10年ぶりの梅津泰臣監督作品『A KITE』(1998 年)、『MEZZO FORTE』(2000 年)等、自ら原作・監督・キャラクターデザインを手がけ、その唯一無二の世界観で国内外から