兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどの疑惑を内部告発された問題で、県議会（定数８６）は１９日午後、斎藤知事への不信任決議案を全会一致で可決した。斎藤知事は終了後、県庁で記者団に今後の対応について、「大変重い判断になるので、これからしっかり考えていく」と述べるにとどめた。この日は本会議の開会日で、不信任案は全議員が共同提案された。可決後、知事は１０日以内に議会を解散しなければ失職し、知事選が行わ