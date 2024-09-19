兵庫県の斎藤元彦知事がパワハラなどを内部通報された問題で、兵庫県議会は１９日、知事への不信任決議案を提出、全会一致で可決した。今後、斎藤知事は１０日以内に議会を解散、もしくは失職する。午後５時３０分ごろから、投票が行われた。信任が青札、不信任が白札を投票。演説台に置かれたクリアケースの投票箱には、青札が１枚も投じられず、白札が８６枚積み上がった。その間、斎藤知事は顔色を変えることなく、無表情で