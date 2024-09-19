パリオリンピックでメダルを獲得したフェンシング日本代表選手など県ゆかりの4人に県民表彰が贈られることが19日決まりました。 県民表彰が贈られるのはフェンシングの江村美咲選手敷根崇裕選手、上野優佳選手とセーリングの岡田奎樹選手の県ゆかりの4人です。 2024年行われたパリオリンピックでは、開会式で旗手を務めた江村選手は女子サーブル団体で銅メダルを獲得しました。敷根選手が男子フルーレ団体で金