桓武天皇が平城京から遷都した長岡京（784〜94年、京都府長岡京市、向日市、京都市など）が、通説よりも北に広がる可能性が高まった。京都市埋蔵文化財研究所が19日、都の北限とされる場所のさらに北から、碁盤の目状に張り巡らされた可能性のある道路の一部と建物跡を発見した、と発表した。長岡京の北限とされる北京極大路より北で、交差する道路や柱穴が見つかった=京都市南区、市埋蔵文化財研究所提供長岡京は、桓武天皇の