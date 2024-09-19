広告を出して宣伝した側が、その成果に応じて報酬を受け取る「アフィリエイト広告」で、海外のオンラインカジノに利用客を勧誘したとして、埼玉県警は19日、大阪市淀川区の飲食店従業員伊達智美容疑者（34）を常習賭博幇助（ほうじょ）の疑いで逮捕したと発表した。「オンラインカジノとアフィリエイトの契約をして、客を勧誘することが違法とは思わなかった」などと容疑を否認しているという。県警によると、オンラインカジノ