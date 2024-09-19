芋スイーツを扱う「芋國屋」は、2024年9月19日20時から24日1時59分まで開催する『楽天お買い物マラソン』で、人気ナンバー1の「干し芋」が特価価格で販売されます。数量限定で20％オフ創業からわずか2年でネット通販1日1万件以上の注文を記録し、楽天市場で総合ランキング1位を獲得した「芋國屋」。9月19日から始まる『楽天お買い物マラソン』では、「人気No,1訳あり紅はるか干し芋 1kg」のセール価格での販売を、複数回に分けて開