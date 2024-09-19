女性のスカート内を盗撮したとする性的姿態撮影等処罰法違反などの罪に問われた広島県警呉署の元巡査長、吉屋薫被告（38）の判決公判が19日、広島地裁であった。判決は、吉屋被告が捜査関係資料にあった全裸の児童2人の画像をスマートフォンで撮影、保存したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪も認定した。小川貴紀裁判官は「捜査目的で押収された証拠にアクセスできた現職警察官の立場を利用し、事件関係者の信頼を