性的少数者を巡る政策について、市民団体が自民党総裁選と立憲民主党代表選の候補者にアンケートを行い、19日に結果を公表した。自民の候補9人のうち、回答を寄せたのは2人で、同性婚については河野太郎氏のみが「賛成」とした。立憲は4人全員が賛成で、両党の立ち位置の違いも浮き彫りになった。アンケート結果を公表したLGBT法連合会の神谷悠一事務局長（左端）と、マリッジフォーオールジャパンの松中権理事（右端）ら=2024年