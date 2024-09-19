人気配信者との不倫疑惑騒動を謝罪したセクシー女優の本郷愛（24）が19日、X（旧ツイッター）を更新。当面の間、活動を休止すると発表した。本郷は「いつも応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様、この度は大変なご迷惑をおかけしてしまいました事を深くお詫び申し上げます」と謝罪。「事務所との話し合いの結果、しばらくの間活動をお休みさせていただくことになりました」と報告し、「今回の騒動で関わられた方々に